ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD enflasyon verisine çevrildi!

ABD'de pay piyasaları geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlerken, temmuz ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Ülkede yumuşak iniş senaryoları güç kazanmaya devam etse de başta enflasyonunun gidişatı olmak üzere belirsizliklerin varlığını koruması piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.



Analistler, ABD'de enflasyon endişeleriyle birlikte ekonominin güçlü kaldığına yönelik sinyallerin tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını kaydederek, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti. ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? ABD enflasyon verileri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.