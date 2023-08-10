ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD enflasyon verisine çevrildi!

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. ABD enflasyon verileri özellikle altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD enflasyon verisine çevrildi!

'de pay piyasaları geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlerken, temmuz ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Ülkede yumuşak iniş senaryoları güç kazanmaya devam etse de başta enflasyonunun gidişatı olmak üzere belirsizliklerin varlığını koruması piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD enflasyon verisine çevrildi! - 1

Analistler, ABD'de enflasyon endişeleriyle birlikte ekonominin güçlü kaldığına yönelik sinyallerin tahvil piyasalarında satış baskısını artırdığını kaydederek, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini ifade etti.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler ABD enflasyon verisine çevrildi! - 2

VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon verileri 10 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 15.30'da açıklanacak.

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