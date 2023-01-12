ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler TÜFE kararında (2022 aralık ayı ABD enflasyonu)

ABD enflasyon verileri için geri sayım sürüyor. 2022 yılının Aralık ayı için verilecek olan TÜFE kararı öncesinde, analistlerin enflasyon beklentisi ve tahminleri merak ediliyor. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



ABD aralık ayı enflasyon verilerinde tarih belli oldu.



Buna göre; ABD aralık ayı enflasyon verileri 12 Ocak Perşembe günü (bugün) saat 16.30'da açıklanacak.

ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.



Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artışın (TÜFE) aralıkta yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasının öngörüldüğünü kaydederek, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.