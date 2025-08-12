ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta? Beklenti ne yönde? 2025 temmuz ayı ABD tüfe kararı

ABD enflasyon verileri öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Temmuz ayına ait ABD enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar çıkacak enflasyon verisi doğrultusunda yatırımlarını şekillendirecek. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



ABD Çalışma Bakanlığı’nın resmi takvimine göre, 2025 Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 15.30’da açıklanacak. Bu veriler, Temmuz ayında tüketici fiyatlarında yaşanan değişimi göstererek enflasyonun seyri hakkında kritik bilgiler sunacak.



ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



2025 Temmuz ayı için uzmanlar ve ekonomistler, ABD TÜFE verilerinde ılımlı bir yükseliş beklentisi içerisinde. Haziran 2025’te açıklanan verilerde yıllık enflasyon oranı %2,7 seviyesinde gerçekleşmişti.



Temmuz ayında ise yıllık enflasyonun %2,8– %3,0 aralığında gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Bu artış, özellikle enerji, gıda fiyatları ve gümrük vergilerindeki dalgalanmalardan kaynaklanabilir.



ABD'de bugün açıklanacak temmuz ayına ilişkin enflasyon verisinin de bir önceki aya göre hafif yüksek geleceği öngörülürken, bu durum ABD'de enflasyonist risklerin devam edeceğine dair endişelere neden oluyor.



Bugün açıklanacak veriyle tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin daha net görülmesi bekleniyor.



Ülkede enflasyonun hala Fed'in yüzde 2 olan hedefinin üstünde bulunduğunu belirten analistler, Donald Trump'ın gümrük vergilerinin enflasyonu daha da yükseltebileceği endişelerinin öne çıktığını söyledi.