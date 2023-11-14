ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Beklenti ne yöndeydi? (2023 ABD ekim ayı TÜFE kararı)

ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir izlenirken, bugün Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.



ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele konusunda "şahin" para politikalarına devam edip etmeyeceğine ilişkin belirsizlik fiyatlamalardaki öneminin korurken, faizlerin ne kadar süre yüksek seviyelerde kalacağına dair soru işaretleri de varlığını sürdürüyor.



Analistler, ABD'de bugün açıklanacak olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin Fed'in gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugün Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee'nin farklı etkinliklerde yapacakları konuşmalarından bankanın önümüzdeki süreçte atacağı adımlara yönelik ipucu aranacağını söyledi.



ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini anımsatan analistler, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.





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