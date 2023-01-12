ABD enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? Piyasaların enflasyon beklentisi neydi? (2022 ABD aralık ayı TÜFE kararı)

ABD enflasyon verilerinde meraklı bekleyiş son buldu. 2022 yılının Aralık ayında ABD'de TÜFE kararı açıklandı. Peki, ABD aralık ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç oldu? Analistlerin beklentisi ne yöndeydi?



ABD ENFLASYON VERİLERİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?



ABD'de aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim beklenmemesine karşın yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Yıllık bazda TÜFE beklendiği gibi yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e geriledi.



Analistler, TÜFE'de yıllık artışın aralıkta yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasını öngörüyordu.



Çekirdek TÜFE beklendiği gibi yüzde 0,3 artış kaydetti.



ANALİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



ABD'de, resesyon ve enflasyon ikilemi varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, yarın açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcılar temkinli hareket ediyor.



Analistler, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki artışın (TÜFE) aralıkta yıllık bazda yüzde 7,1'den yüzde 6,5'e yavaşlamasının öngörüldüğünü kaydederek, veri sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.