ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)  beklentisi

Küresel piyasalarda gözler ABD enflasyonunda. Küresel piyasalar, yoğun bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artmasıyla karışık bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Peki, ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)  beklentisi

enflasyon rakamları için geri sayım sürüyor. Bugün açıklanacak enflasyon verileri Fed'in para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu verecek. 

ABD ENFLASYON VERİLERİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ocak ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri için tarih belli oldu.

Buna göre; ABD enflasyon verileri 13 Ocak 2024 Salı günü saat 16.30'da açıklanacak.

ABD enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)  beklentisi - 1

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

New York Fed'in Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken, son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti. Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bugün gözler ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken, analistler, enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olacağının tahmin edildiğini aktardı.

verileri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda martta yüzde 87 ihtimalle Fed'in politika faizini sabit bırakacağı öngörülürken, mayısta atılacak adıma ilişkin belirsizlikler sürüyor. Buna göre, fiyatlamalar mayıs toplantısı için yüzde 44 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı, yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan indirileceğinin tahmin edildiğini gösteriyor.

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