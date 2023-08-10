ABD enflasyon verisi açıklandı: Temmuz ayı enflasyon verisi kaç oldu?

ABD'de pay piyasaları geçen hafta satış ağırlıklı bir seyir izlerken, temmuz ayı enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşmişti. Ülkede yumuşak iniş senaryoları güç kazanmaya devam etse de başta enflasyonunun gidişatı olmak üzere belirsizliklerin varlığını koruması piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.



ABD TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİSİ KAÇ OLDU? ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış gerçekleştirdi. Yıllık TÜFE yüzde 3,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Yıllık çekirdek TÜFE de yüzde 4,7 ile beklentilerin altında arttı. Temmuz ayında TÜFE yüzde 0,2 ile beklentilere paralel artış kaydederken, yıllık TÜFE yüzde 3,2 oldu. Yılılk enflasyonun yüzde 3,3 olması bekleniyordu.