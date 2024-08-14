ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD temmuz ayı TÜFE kararı)

ABD temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları takip edilen ABD enflasyon verileri, yatırımcıların, yatırımlarını yönlendirmelerine olanak sağlıyor. Yatırımcılar, ABD ekonomisiyle ilgili alınacak pozitif veya negatif sinyallere göre yatırımlarına yön verecek. Peki, temmuz ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD temmuz ayı TÜFE kararı)

Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandı. Yatırımcılar tarafından yakından takip edilen ABD enflasyon verilerinin, temmuz ayında ne yönde olacağı merak ediliyordu. Peki, temmuz ayı ABD enflasyon kararı ne oldu? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yöndeydi?

ABD ENFLASYONU NE OLDU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentilere paralel, yıllık bazda yüzde 2,9 ile öngörülerin altında arttı.

Yıllık TÜFE yüzde 2,9 olarak gerçekleşti. TÜFE'nin temmuzda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 3 artması bekleniyordu. Böylelikle enflasyon verileri beklenenden iyi gelmiş oldu.

ABD enflasyonu ne oldu? (2024 ABD temmuz ayı TÜFE kararı) - 1

HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 azaldı. TÜFE, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Ülkede TÜFE, haziranda yıllık bazda ise yüzde 3 arttı. Böylece yıllık enflasyon 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ekonomistler, yıllık enflayonun yüzde 3,1, aylık enflasyonun yüzde 0,1 olarak açıklanması bekliyordu.

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