ABD Hazine Bakanlığı’ndan stabilcoin açıklaması
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından dijital varlıklar konusunda danışman olarak atanan Tyler Williams, Washington’daki ilk konuşmasında stabilcoin mevzuatının güçlü bir başlangıç noktası olacağını vurguladı.
Kripto sektörünün düzenleyicilerle iş birliği yapmasının önemine dikkat çeken Williams, Hazine Bakanlığı’nda bu alanda ciddi çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Meclis Üyesi Bryan Steil ise ABD’nin dijital varlık düzenlemelerinde küresel rekabette geri kalmaması gerektiğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından dijital varlıklar konusunda danışman olarak atanan eski sektör avukatı Tyler Williams, görevine hızlı bir başlangıç yaparak kripto para sektörüne cesaret verici mesajlar verdi. Washington DC’de düzenlenen özel bir dijital varlık etkinliğinde konuşan Williams, Kongre’nin stabilcoin mevzuatını hayata geçirme çabasını desteklemenin, ABD’nin dijital varlık düzenlemeleri açısından güçlü bir ilk adım olacağını belirtti.
STABILCOIN DÜZENLEMELERİ ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA
Galaxy Digital’in eski avukatlarından olan Williams, etkinlikte yaptığı konuşmada, kripto para alanında çalışan milletvekillerine destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Chainlink’in ev sahipliği yaptığı organizasyonda dinleyicilere seslenen Williams, "Kongre’de stabilcoin politikası üzerinde çalışan dostlarımıza olabildiğince destek olalım. Eğer eyaletler, banka düzenleyicileri ve tüm ekosistem, bir ihraççı olmak için aynı kurallara tabi olursa, bu Washington için oldukça iyi bir sonuç olur" ifadelerini kullandı.
Williams, birkaç haftadır Hazine Bakanlığı’nda görev yaptığını belirtirken, bu atamanın sektör için olumlu bir sinyal olduğunun altını çizdi. Hazine’nin vergi politikası, yaptırımlar, kara para aklama denetimleri ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) gibi konularla kesişen geniş bir yetki alanına sahip olduğunu belirten Williams, bakanlıkta bu alanda çalışmaya istekli bir ekibin bulunduğunu ifade etti.
MECLİS ÜYESİ STEIL: ''GERÇEKTEN BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ''
ABD Temsilciler Meclisi Mali Hizmetler Komitesi bünyesinde yer alan Dijital Varlıklar Alt Komitesi Başkanı Wisconsin Temsilcisi Bryan Steil de etkinlikte yaptığı konuşmada, ABD’nin dijital varlık alanında küresel rekabet gücünü artırması gerektiğini söyledi. Kripto düzenlemeleri konusunda iki partili desteğin artmaya devam ettiğini belirten Steil, "Gerçekten bir dönüm noktasına geldik. ABD’nin dijital varlıkları besleme konusunda dünyanın geri kalanıyla rekabet etmekten geri kalmaması gerekiyor" dedi.
Steil ayrıca, önceki oturumda 21. Yüzyıl için Finansal Yenilik ve Teknoloji Yasası (FIT21) kapsamında Demokratların da desteğinin kazanıldığını hatırlatarak, bu iki partili iş birliğinin önümüzdeki süreçte daha da büyüyeceğine inandığını dile getirdi.
WASHINGTON'DA KRİPTO POLİTİKALARINA YENİ DİNAMİKLER
Washington’da kripto politikalarına yönelik yeni dinamikler
Etkinlikte söz alan Chainlink’in kurucu ortağı Sergey Nazarov ise Washington’daki kripto politikalarına yönelik üretken bir yaklaşımın giderek güçlendiğini ifade etti. Williams da bu görüşe katılarak, Trump döneminde atanan ve şu an kripto politikalarında etkin bir rol oynayan David Sacks liderliğindeki çalışmalara dikkat çekti. "Bulmacanın tüm parçalarının aynı yönde hareket ettiğini görüyorum. Bu da ABD’nin dijital varlıklardaki küresel liderliğini daha ileriye taşıyor" dedi.
Williams, finansal düzenleyici kurumlar olan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) kripto alanında yeni girişimlerde bulunduğunu belirterek, Hazine Bakanlığı olarak yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını aktardı.
Geçmişte Trump yönetiminde de bakanlıkta görev alan Williams, hükümetin kripto düzenlemeleri konusunda yenilenmiş bir perspektife sahip olmasının sektör açısından önemli olduğunu ifade etti. Hazine Bakanlığı’nda yürütülecek çalışmaların, sektör için nasıl bir düzenleyici çerçeve oluşturulacağını belirlemede kritik bir rol oynayacağını vurgulayan Williams, stabilcoin mevzuatının bu sürecin başlangıcı olacağını sözlerine ekledi.
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