ABD Hazine Bakanlığı’ndan stabilcoin açıklaması

Kripto sektörünün düzenleyicilerle iş birliği yapmasının önemine dikkat çeken Williams, Hazine Bakanlığı’nda bu alanda ciddi çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Meclis Üyesi Bryan Steil ise ABD’nin dijital varlık düzenlemelerinde küresel rekabette geri kalmaması gerektiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından dijital varlıklar konusunda danışman olarak atanan eski sektör avukatı Tyler Williams, görevine hızlı bir başlangıç yaparak kripto para sektörüne cesaret verici mesajlar verdi. Washington DC’de düzenlenen özel bir dijital varlık etkinliğinde konuşan Williams, Kongre’nin stabilcoin mevzuatını hayata geçirme çabasını desteklemenin, ABD’nin dijital varlık düzenlemeleri açısından güçlü bir ilk adım olacağını belirtti.

STABILCOIN DÜZENLEMELERİ ÖNCELİKLİ KONULAR ARASINDA

Galaxy Digital’in eski avukatlarından olan Williams, etkinlikte yaptığı konuşmada, kripto para alanında çalışan milletvekillerine destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Chainlink’in ev sahipliği yaptığı organizasyonda dinleyicilere seslenen Williams, "Kongre’de stabilcoin politikası üzerinde çalışan dostlarımıza olabildiğince destek olalım. Eğer eyaletler, banka düzenleyicileri ve tüm ekosistem, bir ihraççı olmak için aynı kurallara tabi olursa, bu Washington için oldukça iyi bir sonuç olur" ifadelerini kullandı.

Williams, birkaç haftadır Hazine Bakanlığı’nda görev yaptığını belirtirken, bu atamanın sektör için olumlu bir sinyal olduğunun altını çizdi. Hazine’nin vergi politikası, yaptırımlar, kara para aklama denetimleri ve Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN) gibi konularla kesişen geniş bir yetki alanına sahip olduğunu belirten Williams, bakanlıkta bu alanda çalışmaya istekli bir ekibin bulunduğunu ifade etti.