ABD Hazinesi ikinci çeyrekte 2,9 trilyon dolar borçlanacak

Borçlanma tahminindeki artışın, salgınla mücadele kapsamındaki harcamalar ve vergi ertelemeleriyle nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı 04.05.2020 - 23:37

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ABD Hazine Bakanlığı, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkisiyle, bu yılın ikinci çeyreğinde 2,9 trilyon dolar borçlanmayı planladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, borçlanma tahmininde artış olduğu ve bunun corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında yapılan harcamalar, vergi ertelemeleriyle Hazine nakit dengesindeki artıştan kaynaklandığı bildirildi.

Açıklamada, Hazinenin nisan-haziran döneminde 2,9 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği kaydedildi.

Haziran sonu nakit dengesinin 800 milyar dolar olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu borçlanmanın şubat ayında duyurulan tahminden 3,05 trilyon dolar fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hazinenin temmuz-eylül döneminde ise 677 milyar dolar borçlanmasının beklendiği ifade edilerek, bu yılın ilk çeyreğinde 477 milyar dolar borçlandığı kaydedildi.

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