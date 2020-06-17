ABD, Meksika ve Kanada 21 Temmuz'a kadar sınırları kapalı tutacak

Kuzey Amerika ülkeleri, ABD, Meksika ve Kanada corona virüs nedeniyle kapatılan sınırları 21 Temmuz'a kadar açmama kararı aldı. Böylece sınırların kapatılması kararı 3. kez uzatılmış oldu.

ntv.com.tr 17.06.2020 - 10:17 | Son Güncelleme : 17.06.2020 - 10:34

ABD, Meksika ve Kanada 21 Temmuz'a kadar sınırları kapalı tutacak

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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika sınırlarını kapatı tutmayı sürdürecek.

Corona virüs salgını nedeniyle üç Kuzey Amerika ülkesi 21 Mart tarihinde sınırları geçişe kapatmıştı.

Söz konusu uygulama daha önce iki kere uzatılmıştı. Üç ülkeden yapılan açıklamalara göre sınırların kapalı tutulması bir kez daha uzatıldı.

Eğer yeni bir karar alınmazsa üç ülkenin sınırları 21 Temmuz tarihinde açılacak. Üç Kuzey Amerika ülkesi arasında serbest ticaret anlaşması bulunuyor. Söz konusu yasak zaruri durumları kapsamıyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "ABD ve Kanada'nın sınırların kapatılmasını 30 gün uzatarak 21 Temmuz tarihinde aldığını söylebilirim. Bu karar iki ülkenin vatandaşlarını koruyacak" dedi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı da 3 bin 145 kilometre uzunluğundaki ABD sınırının 21 Temmuz'a kadar kapalı kalacağını duyurdu.

ABD ve Kanada arasındaki günlük ticaret hacminin 1,7 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Sınırların kapatılmasından ticari geçişler muaf tutulmuştu.

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