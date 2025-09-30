ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalar ekim ayı faiz kararına odaklandı

2025 ekim ayı FED faiz kararı toplantısı için geri sayım başladı. Son olarak, 2025 yılının altıncı toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4.00-4.25 aralığına çeken FED, bu yılın ilk faiz indirimi kararını vermişti. Peki, ekim ayı FED faiz kararı ne zaman?



EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?



FED’in 2025 yılı toplantı takvimine göre bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 29 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



Toplantının ardından faiz kararı, 29 Ekim akşamı Türkiye saatiyle 21.00’de merakla beklenen ekim ayı FED faiz kararı duyurulacak.



PİYASALAR FAİZ KARARINA ODAKLANDI



Son dönemde ABD ekonomisinde enflasyon verileri ve istihdam piyasasına dair gelişmeler, FED’in atacağı adımlar açısından kritik önem taşıyor.



Analistler, FED’in faiz oranlarında değişiklik yapıp yapmayacağına dair farklı senaryolar üzerinde dururken, kararın küresel piyasalarda güçlü dalgalanmalara yol açabileceği ifade ediliyor.