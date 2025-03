ABD Senatosu, stablecoin düzenlemeleri için ilk büyük adımı attı

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, stablecoin ihraççılarını federal düzeyde düzenlemeyi amaçlayan yasa tasarısını 18’e karşı 6 oyla onayladı. GENIUS Yasası olarak adlandırılan bu tasarı, Senato genel kuruluna taşınırken, Temsilciler Meclisi’nde de benzer bir sürecin yaşanması gerekiyor. Her iki meclisteki farklı yasa tasarılarının birleştirilmesi ve ardından genel oylamadan geçmesi halinde, stablecoin düzenlemeleri yasalaşarak Başkan Donald Trump’ın onayına sunulacak.



Stablecoin piyasasına yönelik düzenleme çalışmaları uzun süredir ABD Kongresi’nde tartışma konusu olurken, bu tasarının Bankacılık Komitesi’nden geçmesi, kripto para sektörünü düzenleme çabalarının önemli bir eşiğe ulaştığını gösteriyor. 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadında da çoğunluğu elde etmesiyle birlikte, stablecoin yasasının hızla ilerletilmesi öncelikli gündem maddelerinden biri haline geldi.



DEMOKRATLARDAN SERT ELEŞTİRİLER



Demokrat senatörler, stablecoin düzenlemesine ilişkin tasarıyı büyük ölçüde desteklese de, ek düzenleyici kontroller getirilmesi için önerdikleri değişikliklerin tamamı partizan oylarla reddedildi. Komitenin kıdemli Demokrat ismi Elizabeth Warren, yasa tasarısının belirli hükümlerinin ulusal güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu. Warren, tasarıya yönelik sunduğu her önerinin reddedilmesiyle birlikte giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.



Warren, tartışmalar sırasında, Trump’la bağlantılı finans kuruluşu World Liberty Financial’ın, kripto para borsası Binance ile görüştüğüne dair çıkan haberleri hatırlatarak, "Bu yasa tasarısını, belirlenen açıkları ortadan kaldırmadan ve tam da Donald Trump'ın şüpheli bir kuruluşla kendi sabit parasını yaratmaya çalıştığına dair iddiaların gündemde olduğu bir dönemde ilerletmek delilik olurdu" dedi.



Demokrat Senatör Catherine Cortez Masto ise, Cumhuriyetçilerin yasa tasarısına yönelik değişikliklerin ele alındığı oturumlara katılmamasını ve tartışmaları ertelemelerini eleştirdi. Cortez Masto, "Bu yasa tasarısı önemli bir başlangıç ancak henüz yürürlüğe girmeye hazır değil" diyerek tasarıda daha fazla düzenleyici denetimin bulunması gerektiğini savundu.



Komite Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Tim Scott ise, "Bunu başarmak için geceler, gündüzler, hafta sonları boyunca çalıştık" diyerek, sürecin karmaşıklığına dikkat çekti.



GENIUS YASASI NELER GETİRİYOR?



Tennessee Senatörü Bill Hagerty tarafından hazırlanan ve "ABD Sabit Paralar için Ulusal Yeniliği Rehberlik Etme ve Kurma Yasası" olarak bilinen GENIUS Yasası, stablecoin ihraççılarının federal düzeyde denetlenmesini öngörüyor. Tasarı, tüketici koruması, piyasa rekabetinin teşvik edilmesi ve inovasyonun desteklenmesi gibi maddeler içeriyor.



New Yorklu Demokrat Kirsten Gillibrand ve Marylandli Demokrat Angela Alsobrooks da, bir grup Cumhuriyetçi senatörle birlikte yasa tasarısına ortak sponsorluk yaparak iki partili bir çaba olduğunu gösterdi. Bill Hagerty, tasarının "ülkenin ve yenilikçilerin ihtiyaç duyduğu netliği ve istikrarı sağlamayı amaçladığını" belirtti.



Stablecoin düzenlemelerinin ABD’de yasalaşması için hala aşılması gereken engeller bulunuyor. Temsilciler Meclisi’nde de benzer bir yasa tasarısının ilerletilmesi gerekiyor ve her iki meclisin farklı versiyonları birleştirerek ortak bir düzenleme oluşturması bekleniyor. Ancak kripto para sektöründeki düzenleme çalışmalarının Kongre’de giderek daha fazla destek bulduğu göz önüne alındığında, stablecoin yasasının yasalaşma ihtimali her zamankinden daha güçlü görünüyor.