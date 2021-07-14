ABD Senatosu'nun Demokrat üyeleri yatırım planında uzlaştı

ABD Senatosu'nun önde gelen Demokrat üyeleri, yakında görüşülecek bütçe tasarısına dahil edilmesini amaçladıkları 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki yatırım planında uzlaşı sağladı.



ABD Başkanı Joe Biden'ın istediği büyük yeni altyapı yatırımına ulaşılması için bir adım daha atılmış oldu.



UZLAŞMA SAĞLANDI

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, ABD Senatosu Bütçe Komitesi Demokrat üyelerinin de katıldığı iki saatten uzun süren görüşmelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada "Anlaşmaya vardık" dedi.



Cumhuriyetçiler ise bu görüşmelerde yer almadı.

İKİ AŞAMALI PLAN

Demokratlar Biden'ın altyapı teklifine iki aşamada ulaşmaya çalışıyorlar. 1,2 trilyon dolar büyüklüğünde iki partinin temsilcilerinin üzerine çalıştığı altyapı planı yol ve köprü gibi yatırımlara odaklanacak.



3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki yatırım planı ise yaşlılar ve çocuklar için evde bakım hizmeti, iklim değişikliği ve diğer geleneksel olmayan "insani altyapı" harcamalarına odaklanacak.