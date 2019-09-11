ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la başta olmak üzere bir dizi görüşme gerçekleştirdi, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
Ross, 5 gün süren Türkiye temaslarının son gününde, NTV Muhabiri Özden Erkuş'un sorularını yanıtladı.
ABD İLE 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF
Ross, özetle şunları söyledi;
"Türkiye'deki görüşmelerımiz olumlu bir atmosferde geçti. Hedef gerçekçi, her ülke 50 milyar dolar katkı verecek. Tekstil, otomotiv, enerji, mobilya ürünlerine odaklanacağız. Hedefe ulaşmak için yapısal düzenlemeler gerekli.
Türkiye'de küçük şirket çok, rekabet için büyük olmalısınız. Türk şirketleri ABD pazarını bilmiyor, yardımcı olmalıyız.
ABD İLE YAPTIRIM GERİLİMİ
Türkiye'ye olası yaptırımları göz önünde bulundurmalıyız.
MNUCHİN'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI
ABD Hazine Bakanı yeni bir şey söylemedi. Umarım dostane bir kararla ilişkileri sürdüreceğiz."