ABD Türkiye dahil birçok ülke için dijital vergi incelemesi başlatıyor

ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerde uygulanan dijital hizmet vergisi hakkında inceleme başlattı.

NTV Haber 03.06.2020 - 13:23

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Amerikan resmi gazetesinde yayımlanan belgeye göre, Avusturya, Brezilya, Türkiye ve İngiltere dahil 10 ülkenin uyguladığı vergiye yönelik inceleme başlatıldı.

Dijital hizmet vergisi, pek çok ülkede, Google ve Facebook gibi şirketlerin yerelde sağladığı hizmetleri vergilendirmek amacıyla devreye sokulmuştu.

Amerikan Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, yaptığı açıklamada, başkan Donald Trump'ın bu vergileri haksız bulduğu söyledi.

Robert Lighthizer, "Bu tarz ayrımcılıklara karşı tüm adımları atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

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