Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pekcan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"ABD Ticaret Bakanı Ross ile Türkiye'de bulunduğu sürede verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Tekstil, mobilya, mermer, otomotiv, sivil havacılık, çimento ve kimya gibi bazı sektörleri öncelikli sektörler olarak belirledik.



ABD ile Çin arasında bazı sorunların çeşitli sektörlerde önemli ilave ticaret hacmi yaratacağını tespit ettik, ABD'ye ürün tedarike hazır olduğumuzu ifade ettik.

Türkiye açısından demir çelik gibi sektörlerde karşılaştığımız engeller Genelleşmiş Preferanslar Sistemi'nden (GSP) çıkarılmamızın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindik. ABD tarafında da bu konudaki talep ve önerilerimizi iletmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle SEC 232 olarak bilinen ilave gümrük vergilerinden bazı ülke örneklerinde olduğu gibi ülkemizin de muaf tutulması yönünde taleplerimizi paylaştık.

100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için engeller kalkmalı. 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için en çok potansiyele sahip sektörlerden biri de sivil havacılık sektörü. Mobilya, otomotiv, yan sanayi, hazır giyim sektörleinde ABD piyasasından daha çok pay almak istediğimizi ilettik.

"ABD İLE YAKIN İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Biz Türkiye olarak ABD ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazırız. 100 milyar dolar ticaret hedefine ulaşmak için Sayın Ross ile ara vermeden devam edeceğiz.

Kısa süre içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bir araya gelecek. Buradaki konuldan biri yatırım ticaret olacaktır."

ROSS: 52 TÜRK FİRMASI İLE GÖRÜŞTÜK

Ross da şunları kaydetti: "Türkiye'de yatırımı olan 43 tane ABD'li firma ile bir araya geldik. ABD'de iş yapmak isteyen 52 Türk firması ile de görüştük. Neleri hayata geçireceğimize odaklanıyoruz."