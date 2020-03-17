ABD yardım çeki dağıtacak

ABD Başkanı Donald Trump ve Hazine Bakanı Stephen Mnuchin, ABD ekonomisinde alınan corona virüs önlemlerine ilişkin Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

Mnuchin, “ABD’lilerin corona virüs krizi nedeniyle nakit paraya ihtiyacı var. En geç iki haftaya kadar ABD’lilere yardım çeki dağıtmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.



Diğer taraftan Mnuchin, bireylerin 1 milyon dolardan 10 milyona kadar olan vergi borçlarını faiz ve ceza işlemeden 90 gün boyunca erteyebileceğini sözlerine ekledi.



ABD’de yeni tip corona virüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısı 4 bin 700'ü geçti. Ölü sayısı ise 93'e yükseldi.

50 MİLYAR DOLAR ULUSAL ACİL DURUM FONU

ABD Başkanı Trump, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Resmi olarak ulusal acil durum ilan ediyorum. Bunlar çok önemli 2 büyük kelim." ifadesini kullanarak, 50 milyar dolara kadar acil durum fonunun erişime açılacağını kaydetmişti.

ABD'nin aldığı erken önlemler nedeniyle virüsün daha da yayılmasının önüne geçtiklerini savunan Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) virüsün yeni kriz merkezinin Avrupa olduğunu açıkladığına dikkat çekerek, Avrupa Birliği vatandaşlarına ABD sınırlarını kapatmıştı.



CORONA VİRÜS İÇİN AŞI ÇALIŞMALRI NE DURUMDA?