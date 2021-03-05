ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,60'a yaklaştı, para birimleri değer kaybetti

Küresel piyasalarda son haftalarda ikinci kez tahvil şoku yaşandı.



Amerika'da enflasyonun artacağı endişesi ile tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor.



10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,60'a yaklaştı.



Bu gelişmekte olan ülke para birimlerine satış getirdi.



Dolar Türk Lirası karşısında hızlı yükseldi.



Tahvil faizinin yükselmesinin bir diğer etkisi borsalar ve altın üzerinde oldu.



Amerikan borsasında Nasdaq endeksi yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti, 2021 yılındaki tüm kazançlarını sildi.



Ons altın ise 9 ay sonra ilk kez kritik seviye olan 1700 doların altına indi.



Bu yıl yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.



Yurtdışındaki altının düşüşü içeriye yansımadı.



Çünkü fiyatlar hem yurtdışına hem de dolara endeksli.



Dolar kuru yükselince gram altında bu hafta önemli bir değişim olmadı.

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