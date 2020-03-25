ABD’de 2 trilyon dolarlık corona virüs anlaşması

15 binin üzerinde hayata mal olan corona virüs (COVID-19) nedeniyle pek çok ülke ekonomik tedbirlere hız vermeye başladı.



Trump yönetiminin corona virüs salgınının sebep olacağı ekonomik etkileri önlemek için hazırladığı 2 trilyon dolarlık paket için anlaşma sağlandı.



Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu ve Beyaz Saray yönetimi bütçe konusunda anlaşmaya vardı.



ABD’nin İkinci Dünya Savaşı sonrasında savaşı müttefik ülkelere yaptığı Marshall Planı’nın yurtiçin versiyonu olarak lanse edilen kurtarma paketi ile zor durumdaki sektörlere yardım yapılarak olası işsizlik dalgalarının önüne geçmek hedefleniyor.



ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin dün konu ile ilgili Demokrat Parti Senato Yetkilisi Chuck Schumer ile bu konu ile alakalı bir görüşme gerçekeştirmişti.



Anlaşma sonrası ABD basınına konuşan Schumer “milyonlarca Amerikalıyı bu karanlık ekonomik zamanlarda korumak için bu paketi geçireceğiz” dedi.



Fed Pazartesi günü, Covid-19 salgınından etkilenen ekonomiyi desteklemek amacıyla bu hafta boyunca toplam 625 milyar dolarlık tahvil alacağını açıklamıştı.



Fed açıklamasında, ABD ekonomisinin Covid-19 salgınının neden olduğu çok büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunun altı çizilerek, hane halkları, küçük işletmeler ve büyük işverenler için benzeri daha önce görülmemiş kredilerle destek sağlanacağına dikkat çekilmişti.

