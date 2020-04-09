ABD'de 6,6 milyon işsiz daha

Corona virüs salgını ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini sürdürüyor.

Salgından en büyük darbeyi yiyen istihdamdaki gerilemelere ilişkin verilere bir yenisi daha eklendi.

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta 6 milyon 606 bin kişi olarak açıklandı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 6 milyon 650 bin kişi olarak gerçekleşmişti.

Böylece virüsün etkilerinin zirve yaptığı ABD'de son 3 haftada işsizlik maaşı başvuru rakamı 16 milyona ulaştı.

VİDEO: ABD'DE DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA