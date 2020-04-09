ABD'de 6,6 milyon işsiz daha

NTV Haber 09.04.2020 - 15:43
Corona virüs salgını ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini sürdürüyor.
Salgından en büyük darbeyi yiyen istihdamdaki gerilemelere ilişkin verilere bir yenisi daha eklendi.
ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta 6 milyon 606 bin kişi olarak açıklandı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 6 milyon 650 bin kişi olarak gerçekleşmişti.
Böylece virüsün etkilerinin zirve yaptığı ABD'de son 3 haftada işsizlik maaşı başvuru rakamı 16 milyona ulaştı.
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