ABD'de 6,6 milyon işsiz daha

ABD'de işsiz sayısı her hafta artıyor. İşsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta 6,6 milyon kişi daha arttı. Beklentiler 5,5 milyon civarı artması yönündeydi.

NTV Haber 09.04.2020 - 15:43

thumbs_b_c_48670912a25db2fdc49a7106bba9a8ba.jpg

İlişkili Haberler

ABD işsizlik maaşı başvurularında rekor

ABD işsizlik maaşı başvurularında rekor

ILO: Corona virüs krizi 195 milyon kişinin işini kaybetmesini tetikleyebilir

ILO: Corona virüs krizi 195 milyon kişinin işini kaybetmesini tetikleyebilir

Corona virüs salgını ABD ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini sürdürüyor.

Salgından en büyük darbeyi yiyen istihdamdaki gerilemelere ilişkin verilere bir yenisi daha eklendi.

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı geçtiğimiz hafta 6 milyon 606 bin kişi olarak açıklandı. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları bir önceki hafta 6 milyon 650 bin kişi olarak gerçekleşmişti.

Böylece virüsün etkilerinin zirve yaptığı ABD'de son 3 haftada işsizlik maaşı başvuru rakamı 16 milyona ulaştı.

VİDEO: ABD'DE DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...