"ABD'de bu yıl işsizlik yüzde 8'i aşabilir"

CBS Televizyonunda Face the Nation programında konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Dallas Başkanı Robert Kaplan, işsizlik oranlarındaki artışın temel olarak, ekonomideki Covid-19 pardemisine bağlı kapanmaların açılış sürecinde yaşanan hizmetler sektöründeki istihdam kayıpları kaynaklı olduğunu vurguladı.



ABD'de en son açıklanan verilere göre, 30 Mayıs'ta sona eren haftada, işsizlik sigortasına başvuranlara bağlı hesaplamalar işsizlik oranının yüzde 14.4 düzeyinde olduğunu gösterdi.



ABD Merkez Bankası (Fed) ABD ekonomisinin 2020 yılında yüzde 6.5 küçülmesini ve işsizlik oranının yıl sonunda yüzde 9.3 olmasını bekliyor.

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