İlişkili Haberler Powell'dan önemli açıklamalar

Dow Jones endeksi kapanışta yüzde 0,10 artışla ile 27.359,16 puanda, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 kazançla 3.014,30 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 primle 8.258,19 puanda seyretti.



Yatırımcılar ABD-Çin ticaret müzakelerinin ne yönde ilerleyeceğini izlerken, ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in büyümesine dair Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Çin’in ikinci çeyrek büyümesinin 27 yıldan daha fazla bir sürenin en yavaş seviyesinde gerçekleştiğini, ABD’nin ek gümrük vergilerinin bunda temel etkiye sahip olduğunu ve şirketlerin ek gümrük vergisi uygulanmayan ülkelere gittiğini söyleyerek, “Çin bu yüzden anlaşma yapmak ister” dedi.

