ABD'de Halkbank kararı

Halkbank avukatları, Nisan ayında Amerikan Temyiz Mahkemesine davanın düşürülmesi için başvuruda bulunmuştu. Başvuruda bankanın Amerikan yasaları karşısında dokunulmazlığı olduğu dile getirilmişti.



Amerikan 2. Temyiz Mahkemesi bankaya karşı suçlamaların ticari faaliyet istisnası kapsamına girdiğini belirterek, Halkbank'a dava açılabileceği yönünde karar verdi.



HALKBANK'TAN AÇIKLAMA



Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Bankamızın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğumuz itiraz Mahkeme tarafından reddedilmiştir.



İkinci İstinaf Mahkemesi'nin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır." denildi.