ABD'de işletmelere gelen aşı zorunluluğu mahkemeye takıldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için getirdiği Covid-19 aşı zorunluluğu, Teksas ve Louisiana eyaletlerinde mahkeme engeline takıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.11.2021 - 09:47

ABD'de işletmelere gelen aşı zorunluluğu mahkemeye takıldı

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ABD Başkanı 'ın 100'den fazla çalışanlı işletmelere, çalışanlarını 4 Ocak'a kadar Covid-19'a karşı aşılatmaları için getirdiği zorunluluk, özellikle Cumhuriyetçi cephede tepki çekti.

4 Kasım'da açıklanan zorunluluğa karşı ülkenin birçok eyaletinde açılan davalardan ilk kararlar da gelmeye başladı.

Teksas ve Louisiana eyaletindeki yerel temyiz mahkemeleri, uygulamayı geçici olarak askıya aldı.

ABD'de Cumhuriyetçiler birçok insanı işsiz bırakacağı ve anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle Biden'ın aşı zorunluluklarına karşı çıkarken, Demokratlar bu zorunlulukların kamu sağlığı ve pandeminin bitmesi için gerekli olduğunu savunuyor.

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