ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 6,6 milyonla rekor kırdı

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı 28 Mart'ta sona eren haftada virüs etkisiyle geçen haftaki rekorunu da ikiye katlayarak 6,6 milyona yükseldi.



Beklenti başvuruların 3,7 milyon olmasıydı. Bugünkü rakam tüm analist tahminlerinin de üzerinde gerçekleşti. Ülkede virüs vakaları ve ölenlerin sayısının da artmasıyla şirketlerin ve fabrikaların kepenk indirmesi başvuruların rekor seviyeye çıkmasında etkili oldu.



10 MİLYONA ULAŞTI



Önceki haftanın başvuruları da 3.28 milyondan 3.31'e yukarı yönlü revize edildi. Başvurular böylece son iki haftada 10 milyona ulaştı.



2 hafta öncesine kadar başvurular bin civarında elli yılın en düşük seviyelerinde seyrediyordu.



Başvurular en son 1982 yılında 695 binle rekor kırmıştı, 2009'daki resesyon döneminde de bu rakam 665 bin olmuştu.



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