ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aşarak 2.98 milyon oldu

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile biten haftada beklentiyi aşarak 2 milyon 981 bin olurken, Covid-19 salgınının etkisiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

Anadolu Ajansı 14.05.2020 - 16:05

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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Covid-19 etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Covid-19 etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 195 bin kişi azalarak 2 milyon 981 bin oldu.

Covid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 3 milyon 169 binden 3 milyon 176 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Covid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 564 bin kişi azalarak 3 milyon 616 bin 500'e geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 2 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 456 bin kişi artarak 22 milyon 833 bine yükseldi.

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