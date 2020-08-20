ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tekrar 1 milyonun üzerine çıktı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada 1 milyon 106 bine yükseldi.

Anadolu Ajansı 20.08.2020 - 16:05

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tekrar 1 milyonun üzerine çıktı

İlişkili Haberler

AMB: Fed, büyük merkez bankalarıyla haftalık dolar repo işlemlerini azaltacak

AMB: Fed, büyük merkez bankalarıyla haftalık dolar repo işlemlerini azaltacak

ABD'nin iki trilyon dolarlık ilk şirketi: Apple

ABD'nin iki trilyon dolarlık ilk şirketi: Apple

Fed: İflaslar sonbaharda artacak

Fed: İflaslar sonbaharda artacak

ABD'de tüketici güveni ağustosta sınırlı artış gösterdi

ABD'de tüketici güveni ağustosta sınırlı artış gösterdi

ABD'de işsizlik haziranda yüzde 11,1'e geriledi

ABD'de işsizlik haziranda yüzde 11,1'e geriledi

ABD'de Covid-19 nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti

ABD'de Covid-19 nedeniyle 45 milyon kişi işini kaybetti

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 135 bin kişi artarak 1 milyon 106 bine çıktı. 

Önceki hafta yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ABD'de etkili olmaya başladığı mart ayından bu yana ilk kez 1 milyonun altına düşen ancak geçen hafta tekrar bu seviyenin üstüne çıkan veriye ilişkin piyasa beklentisi, 925 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. 

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 963 binden 971 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 57 milyonu aştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 79 bin kişi azalarak 1 milyon 175 bin 750'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 8 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 636 bin azalarak 14 milyon 844 bine geriledi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile biten haftada 6 milyon 867 bine yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...