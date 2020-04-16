ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yine 5 milyonu aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuran kişi sayısı 5,24 milyon olarak açıklandı. Beklenti rakamın 5,5 milyon başvuru olacağı yönündeydi. Son rakamlarla birlikte son 4 haftada ABD'deki işsiz sayısı 20 milyonu geçti.

ntv.com.tr 16.04.2020 - 15:52

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ABD'de 6,6 milyon işsiz daha

ABD'de 6,6 milyon işsiz daha

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta 5,24 milyon kişi olarak açıklandı. Piyasalarda verinin 5,5 milyon civarında gerçekleşmesi bekleniyordu.

BİR AYDA 22 MİLYON İŞSİZ

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları martın son haftası 3,3 milyon kişi, nisan ayının ilk iki haftasında 6,6 milyon kişi olarak açıklanmıştı.

Son gelen 5,2 milyonluk işsizlik maaşına başvuru rakamıyla birlikte son 4 haftada ABD'deki işsiz sayısı 22 milyonu buldu.

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