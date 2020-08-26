ABD'de Laura kasırgası, petrolü 5 ayın zirvesine taşıdı

ABD'nin petrol üretimi açısından önemli merkezlerinden biri olan Meksika Körfezi bölgesini vuran ve üretimin durmasına yol açan Laura Kasırgası sonrasında uluslararası piyasalarda petrol fiyatları yükseldi.



ABD ile Çin ticari ilişkilerine yönelik olumlu havanın da etkisiyle brent petrolünün varil fiyatı 46 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Saat 08:20 sularında brent petrol şu sıralarda düne göre yüzde 0,26'lık artışla 46,41 dolardan işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 43,37 dolar seviyesinde.



Uzmanlar, yatırımcıların ABD'yi vuran kasırganın rafinerilerde üretimin durmasına yol açmasının benzin arzında yaratacağı daralmanın ham petrol fiyatlarına etkisini fiyatladıklarını ifade ediyorlar.

ABD'DE BENZİN FİYATLARINDA YÜZDE 10'LUK ARTIŞ

Petrol rafinerileri günde en az 1,8 milyon varil petrol işleyen tesislerdeki işlemleri durdurmak zorunda kaldı. Bu da ABD'nin toplam kapasitesinin yüzde 10'una denk geliyor. Benzin fiyatları da bu durumdan etkilendi. Cuma gününden bu yana fiyatlar yüzde 10,3 arttı.

Laura Kasırgası nedeniyle 1,56 milyon varil/günlük üretim durdu. Bu, Meksika Körfezi bölgesindeki üretimin yüzde 84'ü anlamına geliyor. 15 yıl önceki Katrina Kasırgası'nda üretim yüzde 90 oranında durmuştu.

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