ABD'de sanayi üretimi martta beklentileri aştı

ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayına ilişkin sanayi üretimi ve kapasite kullanım verilerini açıkladı.



Buna göre, ülkede sanayi üretimi martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 arttı.



Bu dönemde piyasa beklentilerini aşan sanayi üretiminin yüzde 0,4 artması öngörülüyordu. Sanayi üretimi, şubat ayında da yüzde 0,9 artmıştı.



Ülkede sanayi üretimi bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 8,1'lik artış gösterdi.



İMALAT SANAYİ ÜRETİMİ DE BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ



İmalat sanayi üretimi de martta aylık yüzde 0,9'luk yükseliş kaydetti. Söz konusu dönemde imalat sanayi üretiminin yüzde 0,6 artması bekleniyordu.





Piyasa beklentilerini geride bırakmasına rağmen bir önceki aya kıyasla yavaşlama gösteren imalat sanayi üretimi, şubat ayında yüzde 1,2 artmıştı. Ülkede, kapasite kullanım oranı da aynı dönemde 0,6 puanlık artışla yüzde 78,3'e çıktı.



Bu dönemde kapasite kullanım oranına ilişkin piyasa beklentisi yüzde 77,8 olması yönündeydi. Kapasite kullanım oranı şubatta yüzde 77,7 olmuştu.