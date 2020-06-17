ABD'de siyahilerin sahibi olduğu işletmeler, pandemiden en çok etkilenen yerler oldu

ABD'deki siyahilerin işlettiği restoranlar, perakendeciler ve hizmet sektörü, sosyal mesafeden ve krizden en fazla etkilenen yerler oldu.

Araştırmalara göre bu durumun sebepleri arasında; ABD'de siyahların daha az kaynağa sahip olmaları ve yardım almakta zorlanmaları gösteriliyor.

TEKRAR AÇILMAYABİLİR



Ekonomistler ise corona virüs ile ilgili hasarın kalıcı olabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, şu anda kapatılan bu işletmelerin birçoğunun tekrar açılmayacağını belirtiyor.



Fairlie'nin analizine göre, ABD'deki siyahların sahip olduğu şirket sayısı sayısı şubat ve nisan ayları arasında yüzde 41 düşerek 640.000'e geriledi.

Beyazların sahip olduğu işlermelerin sayısında ise yüzde 17'lik düşüş görüldü.

Araştırmaya göre siyahileirn sahip olduğu işletmeler bankacılık kaynaklarına ulaşmakta güçlük çekiyor. Son 5 yılda siyahilerin sahip olduğu işletmelerin sadece yüzde 23'ü banka kredisi kullanırken, bu oran beyazların sahip olduğu işletmelerde ise yüzde 46.

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