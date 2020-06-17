ABD'de siyahların sahibi olduğu işletmeler, pandemiden en çok etkilenenen yerler oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde 15 yıl başka salonlarda kuaförlük yaptıktan sonra kendi yerini açan Gary Connell, ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını söyledi.



Business Insider'da yer alan habere göre Connel, yeni tip corona virüs salgını nedeniyle evden çıkma kısıtlamaları gündeme geldiğinde yeni açtığı salonda henüz bir ay bile çalışmamıştı.



57 yaşındaki Connell'in, Maryland'in haziran ayı başındaki kısıtlamaları gevşetmeden önceki iki ay geliri olmadığı için sınırlı sayıda müşterisi vardı.

Connel, ABD'de hükümetin küçük işletme kredi programına erişemedi veya işsizlik sigortası alamadı.



ABD'deki siyahilerin işlettiği restoranlar, perakendeciler ve hizmet sektörü, sosyal mesafeden ve krizden en fazla etkilenen yerler oldu.

Araştırmalara göre bu durumun sebepleri arasında; ABD'de siyahların daha az kaynağa sahip olması ve yardım almakta zorlandıkları olarak gösteriliyor.

Ekonomistler, corona virüs ile ilgili hasarın kalıcı olabileceği konusunda uyardı ve şu anda kapatılan bu işletmelerin birçoğunun tekrar açılmayacağını belirtti.



Fairlie'nin analizine göre, ABD'deki siyahların sahip olduğu şirket sayısı sayısı şubat ve nisan ayları arasında yüzde 41 düşerek 640.000'e düştü.

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