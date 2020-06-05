ABD'de tarım dışı istihdam mayısta azalma beklenirken 2.5 milyon arttı

ABD'de tarım dışı istihdam mayısta azalma beklenirken sürpriz biçimde 2.5 milyon artarken işsizlik oranı yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e geriledi.



Beklenti istihdamın 7.5 milyon azalması, işsizliğin yüzde 19.1'e yükselmesiydi. Sürpriz veride virüs pandemisinin ardından şirketlerin yeniden açılmaya başlamasının etkili olduğu belirtiliyor.



Ortalama saatlik kazançlar yıllık yüzde 6.7 arttı, beklenti yüzde 8.5'ti. Aylık bazda ise yüzde 1 artış beklenirken yüzde 1 düştü. İşgücüne katılım oranı yüzde 60.8'de kaldı.



Corona virüs pandemisiyle istihdam nisan ayında 20.5 milyonla rekor seviyede azalmıştı. Bu rakam da 20.7 milyona yukarı yönde revize edildi.



Çalışma Bakanlığı açıklamasında "istihdam piyasasındaki bu gelişmeler, Mart ve Nisan'da sert daralan ekonomik aktivitede pandemiyi çevreleme çabalarıyla sınırlı bir iyileşmeyi yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı.

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