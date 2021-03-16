ABD'de teşvik paketinin yüzde 10'u Bitcoin'e gidebilir

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den geçen, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkileriyle mücadele 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini geçtiğimiz hafta onayladı.

Paket içerisindeki en düşük ödeme ise 1.400 dolar olarak biliniyor.



ABD'NİN TEŞVİK PAKETİ, BİTCOİN'E YARAYACAK



Mizuho Securities tarafından yayınlanan bir anketin sonuçlarına göre ise 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin azımsanmayacak bir kısmı Bitcoin ve kripto para sektörüne akabilir.

Anket sonuçlarına göre ABD vatandaşlarına verilecek olan 400 milyar dolarlık fonlamanın en az yüzde 10'u kripto paralar ve hisse senetleri için kullanılacak.



Marketwatch'ta yer alan habere göre, Mizuho bu anket için toplamda yıllık 150.000 doların altında gelire sahip olan 235 kişiye ulaştı.

Yatırımcıların yüzde 40'ı bununla direkt BTC ve hisse senedi yatırımı yapacağını belirtirken yüzde 61'i ise hisse senedi yerine Bitcoin seçeceğini vurguladı.