ABD'de teşvik paketinin yüzde 10'u Bitcoin'e gidebilir

Yeni bir ankete göre, ABD'deki en son doğrudan teşvik paketinin yaklaşık 40 milyar doları Bitcoin ve hisse senetleri için harcanabilir. Mizuho Securities tarafından yapılan araştırma, 380 milyar dolarlık değerin yüzde 10'unun iki varlık türünü satın almak için kullanılabileceğini tahmin ediyor.

ntv.com.tr 16.03.2021 - 16:17

ABD'de teşvik paketinin yüzde 10'u Bitcoin'e gidebilir

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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'den geçen, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının etkileriyle mücadele 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketini geçtiğimiz hafta onayladı.

Paket içerisindeki en düşük ödeme ise 1.400 dolar olarak biliniyor. 

ABD'NİN TEŞVİK PAKETİ, BİTCOİN'E YARAYACAK

Mizuho Securities tarafından yayınlanan bir anketin sonuçlarına göre ise 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin azımsanmayacak bir kısmı Bitcoin ve kripto para sektörüne akabilir.

Anket sonuçlarına göre ABD vatandaşlarına verilecek olan 400 milyar dolarlık fonlamanın en az  yüzde 10'u kripto paralar ve hisse senetleri için kullanılacak.

Marketwatch'ta yer alan habere göre, Mizuho bu anket için toplamda yıllık 150.000 doların altında gelire sahip olan 235 kişiye ulaştı.

Yatırımcıların yüzde 40'ı bununla direkt BTC ve hisse senedi yatırımı yapacağını belirtirken yüzde 61'i ise hisse senedi yerine Bitcoin seçeceğini vurguladı.

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