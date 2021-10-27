ABD'de yüzde 15'lik kurumlar vergisinin ayrıntıları belli oldu

ABD'de üç kilit senatör, şirket kârlarına asgari yüzde 15'lik vergiyi kapsayan bir yasa teklifi açıkladı.

Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Senato Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden ve Demokratlarla görüşmelerde bulunan bağımsız Senatör Angus King, söz konusu teklifin detaylarını paylaştı.



Plan kapsamında, yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisinin üç yıllık dönem için yıllık 1 milyar dolardan fazla kâr bildiren şirketlere uygulanmasının öngörüldüğünü aktaran senatörler, planın, ABD Başkanı Joe Biden'ın sosyal altyapı paketindeki politikaları finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla vergi gelirlerini artıracağını kaydetti.



Senatörler, 200 şirkete uygulanması öngörülen plan sayesinde 10 yılda 400 milyar dolarlık gelir sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

