ABD'den Almanya'ya Kuzey Akım 2 muafiyeti

ABD'de Joe Biden yönetimi, ilişkileri geliştirmek gerekçesiyle, Rus gazını Avrupa'ya iletecek Kuzey Akım projesine uyguladığı yaptırımlardan Almanya ayağını muaf tutuyor.



Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "Avrupa Enerji Güvenliğini Koruma Yasası" kapsamında Kongre'ye sundukları raporda projeye müdahil oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine alınabilecek 4 gemi, 5 şirket ve bir kişinin tespit edildiğini kaydetti.



Bu 4 geminin yanı sıra Rusya Federal Devlet Bütçe Kurumu Deniz Kurtarma Servisi'ne bağlı olup projede rol alan 9 geminin de yaptırım listesine alınacağını belirten Blinken, "Ayrıca, Nord Stream 2 AG şirketi ile CEO'su Matthias Warnig'i yaptırımlardan muaf tutmanın ABD'nin menfaatine olduğuna karar verdim" ifadelerini kullandı.



Blinken, Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin, Rus Deniz Kurtarma Hizmetleri Kurumu'nun kurtarma, çevre ve bro hattı projesi ile ilgili olmayan faaliyetlerinin devam etmesine izin vereceğini bildirdi.



Bugün atılan adımların hem Avrupa enerji güvenliğine katkı sağlayacağına hem de Biden'ın Avrupalı ortaklarla ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olacağına işaret eden Blinken, "Avrupa enerji güvenliğini, Ukrayna'yı, NATO'nun doğu kanadını ve Avrupa Birliği ülkelerini zayıflatacak olan bu projenin tamamlanmasına karşı çıkmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.