ABD'den İran petrolüne 30 günlük muafiyet

İran Savaşı karşılıklı saldırılarla 21 günü geride bırakırken; Brent petrol varil fiyatının savaş öncesine kıyasla yüzde 60 artarak 110 doları geçmesi, piyasalarda paniğe yol açtı. ABD'den İran petrolü hamlesi geldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Trump yönetiminin enerji arzı üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla, İran petrolünün deniz yoluyla satın alınmasına yönelik 30 günlük yaptırım muafiyeti getirdiğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, yayınladığı yeni yetkilendirme lisansı ile, halihazırda tankerlere yüklenmiş halde bulunan İran petrolünün satışına ve nakline 19 Nisan'a kadar izin verdi.

Bessent, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mevcut arzı geçici olarak dünya piyasalarına açarak ABD, küresel piyasalara hızlı şekilde yaklaşık 140 milyon varil petrol sunacak, böylece toplam enerji arzını artırarak İran kaynaklı geçici arz baskılarını hafifletecek” dedi.

Bessent ayrıca, “Esasen Tahran’a karşı İran petrolünü kullanarak fiyatları düşük tutacağız ve ‘Operation Epic Fury’ operasyonunu sürdürürken bunu yapacağız” ifadelerini kullandı. Bessent, daha önceki açıklamasında, söz konusu plana ilişkin "İran petrolünün fiyatı piyasa seviyelerine çıkar ve böylece Çin dışındaki ülkelerce satın alınır" demişti.

Bu adım ABD’nin yaklaşık iki hafta içinde yaptırımları geçici olarak üçüncü kez gevşetmesi oldu. Trump yönetimi, benzer bir adımı geçen hafta Rus petrolü için atmıştı. Halihazırda tankerlerde bekleyen Rus petrolünün satışına izin çıkmıştı.

HÜRMÜZ KRİZİ

Dünya petrol trafiğinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyatın savaş nedeniyle durma noktasına gelmesi, ham petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine taşıdı. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki askeri çatışmaların eşi benzeri görülmemiş bir küresel enerji krizini tetiklediği belirtildi. Uluslararası Enerji Ajansı üyesi 32 ülke, 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktardaki stratejik petrol rezervinin piyasaya sürülmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.