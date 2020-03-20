ABD’li havayolu şirketinden 36 yıl sonra bir ilk

Corona virüs salgınından (COVID-19) en çok etkilenen sektörlerin başında hava taşımacılığı geliyor.



Pek çok havayolu şirketi ülkelerin seyahat yasağı ve azalan yolcu sayısı nedeniyle ciddi oranda zarara uğramış durumda.



Bu durumdan muzdarip şirketlerden birisi olan merkezi Teksas'ta bulunan American Airlines 36 yıl sonra bir ilke imza attı.



TechCrunch’ta yer alan habere göre, şirket, en son 1984 yılında yaptığı ve sadece kargo taşıdığı uçuşlara bugün itibari ile yeniden başlıyor.



Şirketin bu kararını ülke basınına açıklayan isim olan kargo departmanının en yetkili ismi Rick Elieson, “Bunun gibi zor zamanlar, yaratıcı çözümler bulmanızı zorunlu kılıyor. Şirkette görev yapan çalışanlar bir süredir müşterilerimize sadece kargo maksatlı uçuş hizmeti seçenekleri sunmak için aralıksız mesai harcıyor” ifadelerini kullandı.



KAPASİTESİ YÜZDE 75 AZALMIŞTI



Şirket geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sahip olduğu uluslararası kapasitenin yüzde 75 oranında azaldığını belirtmişti.



"BİR ÇOK HAVAYOLU ŞİRKETİ SALGIN NEDENİYLE İFLAS EDEBİLİR"



Geçtiğimiz günlerde Bloomberg'de yer alan habere göre, Mayıs ayının sonuna kadar hükümetlerin bu durumu düzeltmeye yönelik ortak adımlar atmaması durumunda dünyadaki birçok havayolu şirketi iflasın eşiğine gelebilir.



Aynı habere göre, birçok uçuşun iptal edilmesi, edilmeyenlerin ise normalden az yolcu ile gerçekleştirilmesi havayolu şirketlerinin nakit rezervlerinin hızlı bir şekilde tükenmesine neden oluyor.



ZARAR 110 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE OLABİLİR



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin tahminlerine göre, havayolu şirketleri bu yıl toplam 113 milyar dolara kadar zarar edebilir.

