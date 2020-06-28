ABD'li havayolu şirketinden tepki çeken karar

ABD'li havayolu devi American Airlines, sosyal mesafe uygulamasına son vererek uçaklarındaki tüm koltukları satışa çıkaracağını bildirdi.

NTV Haber 28.06.2020 - 09:19

ABD'li havayolu şirketinden tepki çeken karar

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Dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan American Airlines sosyal mesafe uygulamasına son vererek uçaklarındaki tüm koltukları satışa çıkaracağını duyurdu.

Pilotlar Birliği "Umarız şirket bu kararını yeniden gözden geçirir ve daha çok koltuk yerine daha çok uçuş koyma yolunu tercih eder" açıklaması yaptı.

ABD'de corona virüs vakalarının her geçen gün yeni bir rekor kırdığı dönemde şirketin aldığı bu karar tepki çekti.

Firma ise uçuş öncesi uçaklarında her türlü dezenfeksiyon işleminin yapılacağını açıkladı.

American Airlines geçtiğimiz nisan ayında virüs riskine karşın orta koltukları satmayacağını duyurmuştu.

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