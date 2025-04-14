ABD’li milyarderden korkutan uyarı: “Resesyondan daha kötüsünü yaşayabiliriz”

ABD’de Başkan Donald Trump’ın gümrük vergisi tarifeleriyle tırmandırdığı ticaret savaşı ekonomik durgunluk endişelerini beraberinde getirirken, ABD’li milyarder yatırımcı Ray Dalio, ABD ekonomisinin resesyondan daha kötüsü ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.



NBC’ye açıklamalarda bulunan hedge fonu milyarderi, “Bence şu anda bir karar alma noktasındayız ve resesyona çok yakınız. Ben eğer bu iyi bir şekilde ele alınmazsa resesyondan daha kötü bir şey olacağı konusunda endişeliyim” diye konuştu.

Resesyonun iki çeyrekte negatif gayri safi yurtiçi hasıla ya da o yönde bir trend demek olduğunu hatırlatan Dalio, “Her zaman bunlar olmuştur. Şu anda çok daha büyük bir şey söz konusu. Parasal düzenin çökmesi ile karşı karşıyayız. Parasal düzeni değiştireceğiz çünkü bu miktarlarda parayı harcayamıyoruz” dedi.



“TARİH TEKERRÜR EDİYOR”



Dario’nun açıklaması aynı zamanda ABD'nin Çin’e yönelik yüzde 145, Çin’in ise ABD’ye yönelik yüzde 125 tarife açıklamasının ardından geldi. ABD’nin iç düzeninde ve dünya düzeninde çok büyük değişimler olduğunu anlatan milyarder, 1930’lu yıllarda yaşananlara atıfla, “Ben tarih okudum; bu, tekrar tekrar tekerrür ediyor. Yani, tarifeleri, borcu, mevcut gücü sınayan yükselen gücü, bu etmenlere, düzenlerdeki, sistemlerdeki bu değişikliklere bakarsanız bunlar çok yıkıcı. Bunlarla başa çıkma şekli, resesyondan çok daha kötü bir şey yaratabilir. Ya da bununla iyi bir şekilde başa çıkılabilir” diye konuştu.



2008 yılında da resesyon olacağını doğru bir şekilde tahmin eden Dalio, ABD’nin mevcut ekonomik durumunun “bir kavşakta olduğunu” söyledi. ABD’nin bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3’ü seviyesine düşürülebileceğini söyleyen milyarder, bir şeyler yapılmazsa bu oranın yaklaşık yüzde 7 olacağına işaret etti.