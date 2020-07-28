ABD'li silah üreticisi Remington ikinci kez iflas korumaya başvurdu

ABD'nin en büyük silah üreticileri arasında yer alan Remington firması, okullarda yaşanan bazı olayların ardından ABD'li perakendecilerin silah satışlarına kısıtlamalar getirmesi nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez iflas koruma başvurusunda bulundu.

Şirket, satışlar kötüleştikten sonra 2018 yılında iflas başvurusu yapmış ve borç verenlerinin gereksinimlerini karşılamakta zorlanmıştı. Aynı yıl alacaklılarının mülkiyeti altında iflas korumasından çıkmıştı.

2007'DE EL DEĞİŞTİRDİ



1816 yılında New York'ta kurulan şirket daha sonra Kuzey Carolina'ya taşınmıştı. Remington, Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında ABD ve müttefiklerinin kullandığı mühimmatın yarısını sağladı.



Remington, 2007 yılında Cerberus'a satılmıştı.

2012 yılında Connecticut'ta bir ilkokula yapılan ve 26 çocuğun ölümü ile sonuçlanan saldırıda Remington marka bir tüfeğin kullanıldığının ortaya çıkması işleri kötüleştirmeye başlamıştı.