ABD'nin iki trilyon dolarlık ilk şirketi: Apple

Apple hisseleri bugünkü yükselişle yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 60 değer kazandı. Hisslerdeki değer artışı Apple'ı bugün itibariyle ABD'nin ilk 2 trilyon dolarlık şirketi haline getirdi.



Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, Aralık 2019'da Suudi petrol devi Aramco'nun 1,7 trilyon dolarlık piyasa değeriyle halka arz edilmesinin ardından "dünyanın en değerli şirketi" unvanını kaybetmişti. Şirket bu unvanı ay başında geri almıştı.



Bu yılın nisan-haziran dönemi bilançosunda üçüncü çeyrek olarak kabul edilen Apple'ın geliri, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 11 artarak 59,7 milyar dolara ulaşmıştı.



Aynı dönemde şirketin geçen yılın nisan-haziran döneminde 10 milyar dolar olan net karı da bu senenin aynı döneminde 11,3 milyar dolara yükselerek yüzde 12 artış gösterdi. Şirketin hisse başına karı ise söz konusu dönemde 2,18 dolardan 2,58 dolara çıktı.

SATIŞLAR ARTTI



Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları da aynı dönem itibarıyla artış gösterdi. iPhone satışları yüzde 1,7 artarak 26,4 milyar dolara, iPad satışları da yüzde 31 yükselerek 6,6 milyar dolara ulaştı. Mac satışları ise aynı dönemde yüzde 21,6 artışla 7,1 milyar dolar oldu.

ABD teknoloji devleri Amazon, Microsoft ve Google’ın da bünyesinde olduğu Alphabet’in hepsinin piyasa değerleri 1 trilyon doların üzerinde bulunuyor. Apple ile birlikte ABD’li teknoloji devlerinin değeri toplam 6 trilyon doların üzerine çıkmış durumda.