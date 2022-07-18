ABD’nin karbon yasası tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilmeye hazırlanılan Sınırda Karbon Düzenlemesi’ne benzer bir yasa tasarısı olan “Temiz Rekabet Yasası” (Clean Competition Act) ABD Kongresi'ne sunuldu. Amerikan şirketlerinin küresel pazardaki rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yasa tasarısı, AB versiyonuna göre sadece ithalatçıları değil, aynı zamanda yerel üreticiler için de karbon ücreti getiriyor. Başlangıçta karbon ücreti olarak emisyonların tonu başına 55 dolar ücret belirlenmesi ve bu ücretin her sene enflasyon miktarının yüzde 5’i oranında artırılması planlanıyor.



2024 yılından itibaren uygulamaya geçmesi beklenen yasa tasarısı, yüksek emisyon üreten petrokimyasallar, demir-çelik gibi 11 iş alanını kapsıyor. 2026'dan itibaren vergilendirme, 226 kilo ve üstü karbon yoğun hammadde içeren ithal ürünlere genişletilecek. 2028'den itibaren minimum hammadde miktarı 85 kiloya düşürülecek. Yasa uygulanmaya başlandıktan sonra elde edilen fonların yüzde 75'i, kapsanan sektörlerin karbonsuzlaştırma hibelerine harcanacak. Geri kalan yüzde 25 ise gelişmekte olan ülkelerin karbondan arındırılmasına yardımcı olmak için kullanılacak.