ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 7-13 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 5 artarak 488'e yükseldi.

'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 27 azaldı.

Perşembe gününü 71,97 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 71,61 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,65 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 68,97 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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