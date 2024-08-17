ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Buna göre, ülkedeki sondaj kulesi sayısı 9-16 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 2 azalarak 483'e düştü.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 37 azaldı.

Perşembe gününü 80,96 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 79,94 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 76,65 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 78,16 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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