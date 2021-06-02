Acer: Çip yüzünden talebin yarısını karşılayabiliyoruz

Tayvan merkezli bir bilgisayar ve donanım üreticisi Acer CEO'su Tiffany Huang, The Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, "Çok ciddi bir çip sıkıntısı ile karşı karşıyayız ve bu durum gelecek yılın ilk ya da ikinci çeyreğine kadar sürecek" ifadelerini kullanmıştı.

Acer geçtiğimiz hafta, Huang'ın üretim için yeterli çip tedarik edilemediğini ifade etmesine rağmen, yeni ürün serisini yılın ikinci yarısında satışa çıkaracağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz yıl milyonlarca eğitim cihazı satışı gerçekleştirdiklerini belirten Huang, eğitim hakkının önemine inandıkları için oyun bilgisayarı üretimini yavaşlatarak eğitim cihazlarına öncelik verdiklerini söyledi.

