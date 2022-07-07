Açık denizde rüzgar esiyor

Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) tarafından hazırlanan “Küresel Deniz Üstü Rüzgar” Raporuna göre deniz rüzgar endüstrisi altın çağının başlangıcında duruyor. Raporda 2022 ile 2031 arasında elektrik şebekelerine 315 GW yeni offshore kapasitesinin ilave edilmesi bekleniyor. Yeni yatırımlarla 2031'de toplam deniz üstü kapasitesinin 370 GW’ye çıkabileceği hesaplanıyor.



Bu sene eklenen 21,1 GW ile küresel deniz üstü rüzgar enerjisi kapasitesi 56 GW’ye çıktı. Sadece geçen yıl şebeke bağlantısında üç kat artış oldu. Yıllık yüzde 58’lik büyüyen sektörde en büyük yatırımcı Çin. Ülke geçen yıl yeni deniz üstü kurulumunun yüzde 80’ini gerçekleştirdi.