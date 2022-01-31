Açlık sınırı 4 bin 249 TL'ye yükseldi

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı raporun sonuçları açıklandı.

BİR AYDA 236 TL ARTIŞ

Rapora göre, aralık ayında 4 bin 13 lira olan açlık sınırı ocak ayında 4 bin 249 liraya yükseldi. Yani bir ayda 236 lira artış gösterdi.

YOKSULLUK SINIRI 13 BİN 844 TL

Ocak'ta yoksulluk sınırı ise 13 bin 844 lira olarak kaydedildi.

Yılın ilk ayında gıda fiyatları aylık yüzde 3,71, yıllık yüzde 59,67 arttı.

Aynı ay bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 5 bin 587 lira olarak hesaplandı.