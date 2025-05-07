Adana'da ilk buğday hasadı başladı, kuraklık rekolteyi vurdu
Adana'da buğday hasadı başlarken, yaşanan kuraklık nedeniyle rekolte yaklaşık yüzde 40 düştü.
Adana'da ilk buğdayın hasadı Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesinde gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz yıl dönüm başına ortalama 500 ile 600 kilogram arasında verim alınan buğdayda bu sene 330 bin tona yakın rekolte hedefleniyor.
"BU SENE ÇOK KURAK GEÇTİ"
Hasada ilişkin açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğdayda rekoltenin çok azaldığını anlatarak, "Buğdayda verimler düşük. Çiftçilerimiz ortalama 200-250 kilogram verim bekliyor. Bu sene çok kurak geçti. Kurak geçen sezonda bir de zirai don yaşandı. O nedenle verim kaybımız çok. En az geçen seneye oranla yüzde 40 verim düşüklüğü var. Birçok buğday sürüldü." dedi.
"DEVLETİN GEREKENİ YAPACAĞINA İNANIYORUZ"
Buğdayın bu sene yüz güldürmeyeceğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:
"Maalesef bu sene buğdayda dışa bağımlı olacağız. Ancak çiftçiye destek verilmeli, eğer destek verilmezse gelecek sene çiftçi buğday ekmez. Çiftçi buğday ekmezse de sıkıntı olur. Devletin gerekeni yapacağına inanıyoruz."
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