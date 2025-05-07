Adana'da ilk buğday hasadı başladı, kuraklık rekolteyi vurdu

Adana'da ilk buğdayın hasadı Yüreğir ilçesine bağlı Belören Mahallesinde gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl dönüm başına ortalama 500 ile 600 kilogram arasında verim alınan buğdayda bu sene 330 bin tona yakın rekolte hedefleniyor.

"BU SENE ÇOK KURAK GEÇTİ"

Hasada ilişkin açıklamalarda bulunan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğdayda rekoltenin çok azaldığını anlatarak, "Buğdayda verimler düşük. Çiftçilerimiz ortalama 200-250 kilogram verim bekliyor. Bu sene çok kurak geçti. Kurak geçen sezonda bir de zirai don yaşandı. O nedenle verim kaybımız çok. En az geçen seneye oranla yüzde 40 verim düşüklüğü var. Birçok buğday sürüldü." dedi.

